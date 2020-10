Taís Martins Miller, de apenas 24 anos, é a vítima fatal de um acidente registrado na madrugada desta sexta-feira (30), no Km 100 da BR 060, nas proximidades do Centro de Convenções de Anápolis.

Acionada, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) constatou que a garota estava pilotando uma moto, que foi atingida de frente por um veículo na contramão.

O condutor, que tem 33 anos e precisou receber atendimento médico da Triunfo Concebra, contou que não sabia como o acidente havia acontecido e nem o que fazia no local, uma vez que mora no Recanto do Sol e tentava voltar para casa.

Ele afirmou que, horas antes, esteve na Praça Dom Emanuel, onde consumiu três cervejas e comprou uma porção de cocaína.

O teste do bafômetro acusou que ele tinha 0,71 mg/l de álcool no organismo. Quase o dobro do limite criminal.

O Instituto Médico Legal (IML) teve de ser acionado para recolher o corpo de Taís.

Já o motorista foi detido e deverá responder por embriaguez ao volante e homicídio doloso (quando se assume o risco de matar). O caso será investigado pela Delegacia de Trânsito.