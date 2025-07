Bêbado tenta furtar famoso bar em Anápolis durante jogo e leva a pior

Suspeito foi detido por populares, que aguardaram a chegada da Polícia Militar ao local

Davi Galvão - 04 de julho de 2025

Suspeito de ter furtado bebidas em famoso bar da cidade foi preso em flagrante. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 24 anos, foi preso em flagrante suspeito de furtar diversas mercadorias do Julieta Gastrobar, localizado no bairro Jundiaí, em Anápolis, na madrugada desta sexta-feira (04).

A Polícia Militar (PM) foi acionada pelo proprietário do estabelecimento e de imediato se deslocou até o local, onde o suspeito já havia sido detido por populares, próximo à Osego, na Avenida São Francisco.

Lá, os militares encontraram o suspeito sentado na calçada, cercado por um grupo de pessoas.

O dono do gastrobar sustentou que, no momento do crime, estava assistindo a um jogo no estabelecimento quando foi alertado por funcionários do comércio ao lado de que o jovem estava praticando o furto.

Assim, ele foi averiguar a situação e afirmou tê-lo visto retirando alguns produtos e os colocando no interior de uma lixeira.

Ao ser flagrado, o suspeito teria empreendido fuga do local, chegando a arremessar duas garradas de bebida contra os funcionários do bar, até ser detido.

O jovem, em visível estado de embriaguez, foi conduzido ao Instituto Médico Legal (IML) para realização do exame de corpo delito. Aos policiais, ele disse não ter furtado nada e que o autor do crime teria sido, na verdade, o próprio irmão, que teria fugido.

Apesar da versão apresentada, a autoridade policial determinou pela prisão em flagrante do suspeito.

O dono do bar sustentou que foram furtados dois fardos de refrigerante, três garrafas de bebidas alcóolicas e dois pacotes de energético, totalizando um prejuízo de R$ 310,30.

