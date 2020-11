Julie McSorley e Liz Cottriel foram as remadoras que sobreviveram a um ataque surpresa de uma baleia Jubarte na Califórnia (EUA), e que por pouco, não foram engolidas por engano.

As duas estavam em um caiaque, na última segunda-feira (02), observando a movimentação das baleias na superfície do mar e de alguns peixes, quando perceberam um cardume bem próximo delas.

“Foi muito rápido. De repente, vi uma grande quantidade de peixes em volta do caiaque e quando olhei pra baixo, vi a baleia subindo e pensei: ‘Oh, não! Está muito perto'”, disse McSorley à CNN norte-americana.

Apesar de todo o susto, nenhuma delas se machucaram.

As imagens e vídeos que circularam durante toda a semana na internet, mostra que o caiaque foi para dentro da boca da baleia, o que deixou os internautas assustados. Mas o que não pode ser visto no vídeo, é que a dupla foi ejetada para a água no meio da confusão e puderam sair ilesas.

A dieta desse enorme mamífero consiste apenas em pequenos peixes e krill, segundo especialistas.

Eles ainda alegam que o animal tem bastante costume de subir até à superfície e, na hora de atacar o cardume, acabou atingindo o bote da dupla por engano.

Veja o vídeo: