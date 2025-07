Motorista de aplicativo entra em desespero ao ver a situação do passageiro: “mete marcha”

Corrida inusitada registrada por internauta viraliza e levanta debate sobre segurança

Anna Júlia Steckelberg - 08 de julho de 2025

(Foto: Captura de Tela/Instagram)

Imagine estar sozinho no carro, esperando um passageiro, e de repente aparecer um homem sendo carregado por seguranças, completamente bêbado, tentando ser enfiado à força dentro do seu veículo. Foi exatamente isso que aconteceu com Ana Luiza Alves, motorista de aplicativo e criadora de conteúdo no Instagram (@analuizaalvex), onde compartilha a rotina nada tranquila das corridas.

Acostumada a registrar os bastidores de suas corridas com uma câmera discreta no painel, Ana publicou um vídeo que rapidamente viralizou. A cena parece até roteiro de filme, mas foi real e tensa.

Tudo começou com uma solicitação aparentemente comum. Um rapaz que não falava português chegou primeiro e, por meio de tradutor no celular, pediu para ela aguardar. Até aí, tudo normal.

Só que segundos depois a situação virou um verdadeiro perrengue nível hard: seguranças surgem carregando um homem completamente embriagado, tentando colocá-lo no banco de trás do carro à força, enquanto ele resistia e balbuciava coisas sem sentido. Ana, sem entender o que estava acontecendo e claramente preocupada, tentava manter a calma.

Até que, num momento de alívio (e confusão), o homem bêbado conseguiu sair do carro cambaleando. Nisso, outro rapaz, este brasileiro, fecha a porta do carro da motorista e diz apenas: “Mete marcha”.

Sem pensar duas vezes, Ana cancelou a corrida e foi embora na hora.

No vídeo, ela desabafa: “E você, o que faria no meu lugar?”. Nos comentários, o público se dividiu entre o riso e o choque:

“O ideal é ficar com o carro travado até a pessoa se identificar. Ainda bem que seu anjo da guarda é forte, viu…”

“Eu já saía do carro, mandava todo mundo sair… Tú é calma, mulher!”

“Mulher, pela misericórdia! Qualquer dia teu anjo da guarda desce e te dá uns safanões… Estás dando muito trabalho pra ele.” 😅

O episódio levantou uma discussão importante: até onde vai a responsabilidade do motorista? E como garantir segurança em situações assim?

Seja como for, o conselho final é claro: se a corrida parecer estranha, mete marcha!

