O apresentador Luciano Huck, 49, falou um pouco de sua intimidade com a esposa, Angélica, 46, durante participação no programa Lady Night (Multishow) nesta quarta-feira (4), e revelou que eles são adeptos do sexo tântrico, um tipo de relação focada na espiritualidade como forma de prolongar o prazer.

“Quase 20 anos juntos”, justificou o artista durante as perguntas nada discretas da apresentadora Tatá Werneck. “Se eu chego com um problema para você e você tem que me ajudar, tipo ‘Rafa quer voltar a ter ereção, não conseguiu comigo, me ajuda'”, brincou ela. “Faz curso de tantra junto”, soltou Luciano Huck.

Tatá ainda questionou se funciona, e ele respondeu que sim e até poderia indicar alguém. “Menina, estou com a imagem de Angélica e Luciano no tantra”, brincou a apresentadora, que não encerrou a conversa mais íntima aí. Ela perguntou ainda se o convidado já tomou alguma coisa para ajudar na ereção. Ele negou.

Angélica também falou de sua vida pessoal recentemente em conversa com Sabrina Sato e disse que o vibrador é um aliado e não um concorrente em um relacionamento, além de ser um passo importante para a liberdade e autoconhecimento de toda mulher. “O autoconhecimento passa pela necessidade da gente se tocar”.