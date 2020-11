A noite deste domingo (08) está sendo de horror no Parque Residencial das Flores, bairro no extremo da região Nordeste de Anápolis.

É que uma mulher de meia idade ingeriu bastante bebida alcoólica e acabou matando o filho a facadas.

O delegado Cleiton Lobo, do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH), está no local acompanhando o trabalho da perícia e conversou rapidamente com a reportagem do Portal 6.

Por telefone, ele disse que a autora do crime tem em torno de 50 anos e a vítima entre 23 e 26 anos.

Devido à delicadeza da situação, a plena identificação dos envolvidos no caso ainda está sendo feita.

Já se sabe, porém, que o rapaz estava dormindo quando recebeu os golpes.

Vizinhos relataram à Polícia Civil que tanto a mãe quanto o filho tinham uma relação péssima.

“Ele xingava ela e ela, quando alcoolizada, costuma ser violenta”, disse o delegado a partir do que já colheu com testemunhas.

O assassinato chegou ao conhecimento da Polícia Militar após uma vizinha acionar a corporação.

A mulher autora do crime teria chegado na casa dela com a faca na mão, confessando que havia acabado de acertar o filho.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) pôde apenas confirmar o óbito.

São várias as perfurações no corpo do rapaz, tanto é que não estaria sendo fácil contabilizar a quantidade de facadas que ele recebeu.

Mais informações a qualquer momento.