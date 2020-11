O sábado (07) e domingo (08) foram tranquilos em Anápolis no que diz respeito ao avanço da pandemia do novo coronavírus.

Isso porque não houve novos registros de óbitos em decorrência da Covid-19 na cidade.

Pelo menos é o que diz os dois últimos boletins informativos da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).

Também foram poucos, se considerado com os períodos críticos da pandemia, os registros de novos infectados com o novo coronavírus nas últimas 48h.

Ontem foram 52 casos (sendo 34 do sexo feminino com idade entre 08 e 57 anos; e 18 do sexo masculino de 08 meses a 60 anos).

Hoje, um total de 45 pessoas testaram positivo. Destes, 23 são do sexo feminino (com idade entre 16 e 81 anos) e 22 do sexo masculino (de 08 a 77 anos).