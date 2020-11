O piloto anapolino Matheus Barbosa, de 22 anos, foi a vítima fatal de um grave acidente na pista de Interlagos (SP), em corrida válida pelo campeonato SuperBike Brasil.

A tragédia aconteceu no início da tarde deste domingo (08), após ele perder o controle do veículo e colidir frontalmente com o muro, em altíssima velocidade. Confira:

Matheus recebeu atendimento quase que imediato pela equipe médica a postos na pista, mas acabou não resistindo e veio a óbito no local.

Em comunicado oficial, o SuperBike confirmou a fatalidade e disse estar investigando as possíveis causas do acidente.

O campeonato também informou que a prioridade, no momento, é “dedicar total atenção e suporte à família do Matheus.” A nota na íntegra pode ser lida aqui.

Em tempo

Após o episódio, a corrida foi imediatamente interrompida e as demais programações canceladas.

Esta é a quinta morte de pilotos da categoria, sendo que quatro delas aconteceram no autódromo de Interlagos. A outra foi em Goiânia.