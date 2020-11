Silmara Miranda, bailarina do É o Tchan de 2003 a 2007, tem uma nova profissão: agente da Polícia Rodoviária Federal. Segundo o jornal Correio 24 horas, a formatura aconteceu na sexta (6) em Florianópolis e contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

No Stories do Instagram, Silmara publicou uma foto ao lado do político e o agradeceu por ter feito do seu “sonho uma realidade”. “A história é linda! Posso contar um dia para vocês. Gratidão eterna, Jair Bolsonaro”, escreveu ela.

Ela também disse, por meio de suas redes sociais, que estudou muito para conseguir fazer parte da PRF. “Não foi fácil, mas valeu cada gota de lágrima e suor.” Para se tornar agente, Silmara passou por um curso de 16 semanas na Universidade Corporativa da PRF, na capital catarinense.

Silmara Miranda substituiu Sheila Mello em 2003 após vencer um concurso para ser a nova loira do Tchan. Ela deixou o grupo em 2007 para se dedicar ao jornalismo e chegou a trabalhar em uma rádio em Salvador, além de ter atuado como assessora de imprensa.