O Curso Meta está aderindo a Black Friday e disponibilizando descontos de até 50% em todos os cursos presenciais.

A promoção é validade para os preparatórios de Carreiras Militares (ESPCEX, ESA, AFA, EEAR, EPCAR), Carreiras Policiais (PMGO, PCGO, PMTO, PRF, PF), Carreiras Administrativas (Banco do Brasil, INSS) e Carreiras Pedagógicas.

O aluno pode optar pelas turmas com início em 07/12/2020 ou para as turmas de 2021 com início em 11/01.

Fique atento pois esta promoção é única e terminará dia 30/11/2020.

Mais informações no Curso Meta, que fica na Avenida Professora Zenaide Roriz, nº 45, no bairro Jundiaí, ou pelos telefones (62) 3317-4753 e (62) 9 9252-6430.