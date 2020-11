Um abaixo-assinado criado em 2019, ainda no pré-pandemia do novo coronavírus, voltou a ganhar forças com o público de Anápolis neste ano.

O pedido é muito simples e está descrito com apenas uma frase na petição online: “quero evento de animes em Anápolis, Goiás”.

Foi o que postou o usuário Paulo Henrique. A criação do pedido deve ser acompanhada de uma finalidade, e a dele também não foi nada usual: “para pressionar a população”.

A meta de assinaturas estimada por Paulo foi bastante humilde, apenas 100. Até o momento, ele já alcançou pouco menos da metade, com 46 apoiadores.

No espaço dos comentários, a comunidade fã dos animes aprovou a ideia e concordou com a iniciativa.

‘Estou assinando pois precisamos ter mais eventos otakus e nerds em Anápolis’, explicou uma internauta.

Já outra usuária preferiu expressar a vontade de presenciar mais eventos do tipo de uma forma mais simples, porém, muito clara.

“SIM”, foi a mensagem publicada por ela.

Caso alguém mais se interesse em engajar a proposta, o abaixo-assinado pode ser encontrado aqui.