Adolescente de Anápolis que estava desaparecida se pronuncia após voltar para casa: “obrigada pelas orações”

Letícia Maciel, de 14 anos, sumiu por mais de dois dias após dizer que ia para uma delegacia em Goiânia prestar queixa

Thiago Alonso - 15 de abril de 2024

Letícia Maciel, de apenas 14 anos, postou um vídeo nas redes sociais. (Foto: Reprodução/Instagram)

Foram dois dias de muita angústia para a família de Letícia Maciel, de apenas 14 anos, que estava desaparecida desde sábado (13), quando saiu de casa, em Anápolis, rumo a uma delegacia de Goiânia, onde, supostamente, denunciaria um caso de perseguição na escola, após ter fotos espalhadas.

Agora, reunida novamente com a família, a adolescente encontrada pela Polícia Civil (PC) na manhã desta segunda-feira (15), no Setor Central de Goiânia, postou um vídeo no perfil do Instagram, onde explicou que está bem e segura.

“Voltando pra casa agora, obrigada pelas orações, estou bem, só estou meio fedida e toda descabelada”, brincou.

A menina contou que tinha ficado na rua durante os dois dias, pois o cartão de crédito que ela carregava tinha sido bloqueado, deixando ela sem dinheiro.

Para o alívio da mãe, Letícia disse que tinha comprado alguns salgadinhos, que a sustentaram durante o período. Ela ainda relembrou que dormiu em um branco da praça, próximo a uma igreja.

“Não estou machucada, eu sou muito forte, Letícia é atleta, é forte, ‘nois sabe’ se virar”, explicou a adolescente, no vídeo.

No registro, ela ainda brinca e se desculpa com os amigos que foram envolvidos na situação. “Desculpe aos meus amigos que minha mãe mandou a polícia ir na casa”, disse.