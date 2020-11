Pelo quinto dia consecutivo, o boletim informativo da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) não comunicou nenhuma nova fatalidade em decorrência da Covid-19 em Anápolis.

Sendo assim, continua em 365 o número de moradores do município a perderem as vidas para a doença.

Porém, apesar de parecer estabilizada, a gravidade da pandemia fica muito nítida ao se analisar o número total de óbitos por outras causas na cidade.

Isso porque a Covid-19 já matou 7x mais que o número de homicídios na cidade que, até o momento da publicação, se mantém em 51, de acordo com a Polícia Civil.

Até mesmo o trânsito de Anápolis, que ultrapassou a marca de 100 mortes e alcançou as inéditas 107 fatalidades antes mesmo do final do ano, não foi páreo para a doença.

Alguns internautas sugerem que a súbita diminuição de mortes registradas são justificadas pela disputa eleitoral e que, passado o período, a pandemia deve voltar a marcar presença.

Apesar disso, o retrospecto recente por si só já mostra os perigos da pandemia e os estragos causados por ela na cidade de Anápolis.