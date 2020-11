Integrante de uma tradicional família de advogados em Nerópolis, a 33 km de Anápolis, Ricardo Xavier Nunes, de 54 anos, foi assassinado na porta de casa, na manhã deste sábado (14).

Presidente da OAB Subseção Nerópolis, André Raggi contou ao Portal 6 que já esteve no local para prestar solidariedade aos parentes da vítima, que já desconfiam quem cometeu o crime.

“Procurei saber se tinha alguma motivação profissional e a irmã dele me disse que não. Quem o assassinou parece que foi um primo, mas ainda será apurado. O corpo ainda está no local”, disse.

Informações preliminares dão conta que o principal suspeito e Ricardo tinham terras vizinhas e, por isso, as vezes se desentendiam.

“O que tenho a dizer nesse momento é que o motivo foi fútil. Ele [Ricardo] era advogado há muitos anos . Esse rapaz que o assassinou o chamou na porta e, quando ele [vítima] abriu o portão, levou os tiros. Caiu morto na calçada de casa”, relatou André Raggi.

Autoridades policiais estão na cena do assassinato realizando as perícias que apontarão com exatidão como tudo aconteceu. O caso será elucidado pela Polícia Civil local.