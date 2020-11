Um detento do Centro de Inserção Social Monsenhor Luiz Ilc, a cadeia pública de Anápolis, foi encontrado morto dentro da cela, na madrugada deste sábado (21).

A reportagem do Portal 6 apurou que o caso ocorreu por volta das 04h50, quando reeducandos da Ala B começaram a bater nas grades avisando que ele estaria passando mal.

O policial que fazia a ronda do pavilhão foi ao local com uma equipe e entrou na cela. Jarbas João Picazewicz, de 41 anos, estava caído no chão sem nenhum sinal vital.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a ser acionado para prestar socorro, mas apenas constatou o óbito.

A Polícia Civil precisou ser chamada para registrar o caso e o Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo.

As causas da morte ainda são uma incógnita e deverão ser apontadas com exatidão pelo laudo da Polícia Científica.

Com a palavra a Diretoria Geral de Administração Penitenciária (DGAP)

A propósito das informações solicitadas por este veículo de comunicação, sobre a morte de um custodiado da Unidade Prisional Regional de Anápolis, a direção do presídio pertencente à 1ª Coordenação Regional Prisional da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), informa o que se segue: – Foram tomadas as devidas providências em relação ao óbito de detento na manhã deste sábado, 21/11, o qual cumpria pena no presídio com base no artigo 157 do Código Penal Brasileiro e foi encontrado sem sinais vitais na cela onde estava alojado, no referido estabelecimento penal. – Informa ainda que foram realizadas as devidas notificações às autoridades competentes sobre o fato. – A ocorrência foi repassada à Polícia Civil do município para as investigações necessárias que o caso requer.