Durante a cerimônia em que a CAOA anunciou investimento de R$ 1,5 bilhão para a fábrica de Anápolis, o governador Ronaldo Caiado (DEM) aproveitou para anunciar que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) fará uma nova visita ao município.

Prevista para dezembro, a vinda do chefe do Executivo Federal será para liberar os recursos para a criação do Centro de Excelência do Transporte Ferroviário.

De acordo com Caiado, a iniciativa será abrigada no Centro de Convenções e será a segunda do continente americano, uma vez que apenas os Estados Unidos possuem um espaço específico para esta finalidade.

A expectativa do governador é se reunir em breve com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, para então receber o presidente da República.

Em tempo

Em agosto deste ano, Caiado já havia estado em Anápolis com representantes do Governo Federal para uma visita técnica no Centro de Convenções.

Na ocasião, o governador deu a entender que essa foi uma forma encontrada para dar utilidade viável e sustentável ao espaço, inaugurado semi-pronto por Marconi Perillo (PSDB) antes de deixar o Governo de Goiás, em abril de 2018.

Segundo o demista, há uma verba anual de R$ 20 milhões pronta para ser usada pelo Governo Federal no projeto.

Além do dinheiro público, a instalação desse centro de tecnologia atrairia investimento privado, mão de obra qualificada e pesquisadores.

“É algo que vai expandir ainda mais o prestígio e a importância de Anápolis”, garantiu Caiado, que apostou ainda que esse “sem dúvida alguma vai ser o maior feito [recente] na história”.