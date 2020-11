A apresentadora Xuxa Meneghel, 57, usou o Instagram nesta segunda-feira (23) para fazer forte um desabafo sobre as críticas que tem recebido.

“Nesses dias eu tenho recebido muitas críticas, muitas delas infundadas, criadas porque eu não concordo com as atitudes de alguns políticos, porque eu não concordo com as pessoas destilando o ódio em nome de Deus e da família, críticas por estar me protegendo de ataques. Mas aí vejo essa imagem do Henrique e meu coração se enche de gratidão”, escreveu.

As mensagens de ódio para passaram a ser enviadas por internautas, após ela criticar Sikêra Jr, que havia feito uma piada sobre zoofilia.

O apresentador do Alerta Nacional, na RedeTV, atacou Xuxa em no programa e ainda afirmou que ela incentiva a pedofilia e o uso de drogas. Muitos usuários demonstraram solidariedade à apresentadora.

