Após 48h sem registrar nenhuma morte por Covid-19, Anápolis confirmou mais vítima fatal em decorrência da doença, nesta segunda-feira (23).

O boletim informativo da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) apresentou os números atualizados, registrando a nova fatalidade, que aconteceu no dia último dia 22. A vítima é um homem de 76 anos.

Agora, a cidade está prestes a completar 370 óbitos provocados pelo coronavírus desde o início da pandemia.

Do montante de 16.258 pessoas que testaram positivo, 15.544 receberam alta. As demais, ainda buscam recuperação nos hospitais ou na quarentena domiciliar.

Nas últimas horas foram confirmados mais 43 casos, sendo 29 do sexo feminino, com idade entre 16 e 83 anos, e 14 do sexo masculino de 23 a 83 anos.