Muitos beneficiários do auxílio emergencial têm ficado perdido quanto as datas de pagamento das últimas parcelas.

O Governo Federal ainda não bateu o martelo sobre a continuação do programa, mas a Caixa Econômica segue depositando os valores na conta digital dos aprovados.

O banco público, atualmente, está no Ciclo 5 pagando a 8ª parcela. No finalzinho de outubro, a instituição já havia iniciado o pagamento do Ciclo 4, a 7ª parcela do auxílio emergencial para os aprovados em abril.

Confira todos os calendários de pagamentos do auxílio emergencial:

8ª parcela

O calendário do Ciclo 5, que contempla a 8ª parcela do auxílio emergencial disponibilizada pela Caixa, teve início em 22 de novembro e vai até o dia 30. Os depósitos para os beneficiários são divididos por mês de nascimento.

9ª parcela

O último calendário previsto pela Caixa, denominado Ciclo 6, terá início no dia 13 de dezembro. Na data, tanto os nascidos em janeiro como em fevereiro terão acesso ao auxílio emergencial.

O banco uniu alguns pagamentos nesta fase para conseguir encerrar com o programa ainda em 2020.

Confira o calendário dos novos aprovados que começaram a receber a primeira parcela:

Afinal, quantas parcelas vou receber?

A quantidade total de parcelas que as pessoas terão direito depende de quando ela começou a receber o auxílio emergencial.

O máximo será de nove parcelas, sendo as cinco primeiras de R$ 600 e as quatro últimas de R$ 300. Veja qual a sua situação:

1ª parcela em abril: 9 parcelas

1ª parcela em maio: 8 parcelas

1ª parcela em junho: 7 parcelas

1ª parcela em julho: 6 parcelas

Última parcela de R$ 600 em agosto: receberá 4 parcelas de R$ 300

Última parcela de R$ 600 em setembro: receberá 3 parcelas de R$ 300

Última parcela de R$ 600 em outubro: receberá 2 parcelas de R$ 300

Última parcela de R$600 em novembro: receberá apenas 1 parcela de R$ 300