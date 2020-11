Uma moradora da região Norte de Anápolis, de 43 anos, precisou procurar a Polícia Civil nesta quinta-feira (26) para registrar um atípico caso de bigamia.

A reportagem do Portal 6 apurou que a mulher está em um relacionamento há mais de sete anos. No entanto, há um mês o marido disse que estava indo trabalhar e não voltou mais.

Familiares e amigos não deram muitas informações para ela sobre o sumiço e, por conta própria, descobriu que o contrato de serviço dele havia sido encerrado há algum tempo.

Ao tentar falar com a ex dele na última semana para tentar obter novas informações sobre o paradeiro, a mulher acabou descobrindo um grande segredo: os dois ainda são casados.

A notícia a deixou tão abalada que ela ainda ligou no cartório para saber se existia alguma averbação de divórcio no nome dele com a antiga parceira. E não havia mesmo.

Apesar da descoberta assustadora sobre o passado do companheiro, a mulher ainda não sabe onde ele está. Por isso, decidiu pedir que as autoridades policiais tomem alguma providência.

O caso deverá ser investigado pelo 4º Distrito de Polícia do município, que atende toda a região.