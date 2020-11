Um homem de identidade não revelada foi preso na quinta-feira (26) após pegar indevidamente o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) de moradores de Anápolis.

O caso foi descoberto durante um patrulhamento da Companhia de Policiamento Especializado (CPE), que percebeu um homem em atitude suspeita na agência da Caixa Econômica Federal, na Avenida Universitária.

A equipe entrou no local para fazer uma abordagem e percebeu que o homem se afastou do caixa eletrônico com uma operação ainda em aberto. Ele também carregava uma boa quantia em dinheiro no bolso.

Em conversa com os policiais, o suspeito acabou confessando que todo o valor havia sido sacado irregularmente da contas de terceiros.

Para isso, tinha um comparsa que repassava os números de CPF e senhas de acesso.

O homem já realizava a ação criminosa há quatro dias e na casa dele havia mais dinheiro. Ao todo, a CPE apreendeu R$ 6.600.

Na Central de Flagrantes, o suspeito foi autuado por furto qualificado, que é inafiançável.