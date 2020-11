Leda Nagle, 69, recebeu alta hospitalar nesta sexta-feira (27). A jornalista ficou internada por cinco dias após exames apontarem que ela havia sindo contaminada pela Covid-19. “Uma alegria voltar pra casa. Outra alegria ter este amor todo! Obrigada Duda, Sabrina e Bela Zoe. Vocês são tudo”, escreveu Leda, compartilhando foto ao lado da família.

Duda postou a mesma imagem em sua rede social para comemorar a alta da mãe. “Juntando novamente meus amores!!! Força, vovó Leda. Te amo, Sabrina”, acompanhado da #JuntosSomosMaisFortes. Em outra postagem a apresentadora, agradeceu à equipe médica do hospital Albert Einstein e novamente ao amor e dedicação do filho único, a quem chamou de “melhor enfermeiro do mundo”.

O ator falou sobre a internação da mãe pela primeira vez também por meio de suas redes sociais, no dia 22 de novembro, compartilhando uma foto de sua infância ao lado da jornalista. “Minha mãe sempre guerreira e batalhadora me criando e dando exemplos de força, resiliência e superação e agora não esta sendo diferente. Em breve voltaremos mais fortes. Te amo mãe”, disse o ator, emendando que “rezas e orações são muito bem vindas”.

Sabrina e Duda também foram contaminados pela Covid-19, conforme comunicou o artista no dia 9 de novembro. “Infelizmente a Sá e eu testamos positivo para Covid-19. Apesar de todos os cuidados, fomos surpreendidos com essa notícia e estamos isolados em casa, seguindo as recomendações médicas”. Na mesma publicação, ele afirmou que a mãe estava esperando sair o resultado do exame dela e que a filha, Zoe, estava bem.

