Um homem ainda não identificado foi encontrado morto, na manhã deste sábado (28), no Parque das Américas, em Nerópolis, cidade a 33 km de Anápolis.

A reportagem do Portal 6 apurou o corpo estava em um córrego do município e acabou sendo visto por uma jovem, de 21 anos, que estava com o filho.

Os dois caminhavam pelo local e decidiram parar por um instante para observar os cágados que vivem na água. Foi neste momento que viram o cadáver.

A Polícia Militar foi acionada de imediato e os agentes constataram que a vítima era um homem com aproximadamente 35 anos.

A Polícia Civil também precisou ser chamada, bem como a equipe de Bombeiros do município, que ficou responsável por fazer a remoção do corpo.

A investigação das autoridades deverá precisar quem é o homem, de que ele morreu e quando.