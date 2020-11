O domingo (29) está sendo de muito trabalho para a Polícia Militar, que está acompanhando de perto os anapolinos indo às urnas para definir quem ocupará o cargo de prefeito da cidade entre 2021 e 2024.

Até o início desta tarde, conforme apurado pela reportagem do Portal 6, um total de 16 boletins de ocorrência já precisaram ser registrados na sede da Polícia Federal por crimes eleitorais.

Dentre eles, inclusive, está a aglomeração em bares. Uma ação proibida, já que a Lei Seca determina que clientes não podem consumir bebidas alcoólicas em qualquer estabelecimento até às 18h.

Para continuar evitando situações que possam comprometer de alguma maneira as eleições, as equipes policiais estão em uma espécie de força-tarefa para fiscalizar as ruas, principalmente nas proximidades dos locais de votação.