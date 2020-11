Com ares interioranos e uma população acolhedora, a cidade de Anápolis, em Goiás, também se consagra por seu expressivo giro econômico e por abrigar o segundo maior polo farmacêutico do país. Tal panorama tem atraído o olhar de grandes marcas para a região, o que não é diferente com a Sicredi Celeiro Centro Oeste.

A cooperativa inaugura sua terceira agência na cidade, na próxima terça-feira, dia 1º de dezembro, na Rua Kasser Bittar, Qd1, Lt. 8, Vila Popular Munir Calixto.

Estrategicamente, a região escolhida na Av Brasil Sul, próximo ao Distrito Agroindustrial de Anápolis – DAIA possui muito comércio, indústrias, concessionárias de veículos era até então pouco assistida por instituições financeiras.

Além de proximidade com o público que ali trabalha ou reside, serão oferecidos serviços financeiros diferenciados nos mais de 600m² da estrutura da agência. A região abrigava apenas três das cerca de 40 agências bancárias de toda cidade.

“Em abril de 2021, a Sicredi Celeiro Centro Oeste irá completar três anos de atuação na cidade, mas já celebra uma parceria que só tende a expandir, graças ao profissionalismo da cooperativa e a excelente aceitação da população local”, afirma o gerente regional de desenvolvimento, da Sicredi Celeiro Centro Oeste, Jean Henrique Weihrich. No ano que vem também será inaugurada a quarta agência na cidade, que já está sendo construída.

Atualmente, a cooperativa conta com mais de 46 mil associados em sua região de atuação, que conta com 21 municípios, sendo 8,7% desse montante da cidade de Anápolis.

“Devemos avaliar que Anápolis não é a maior cidade do Estado, porém compreende boa soma da nossa atividade econômica. Isso tem trazido ainda mais investimentos para a região, numa parceria de mão dupla”, avalia o gerente regional de desenvolvimento.

Outro diferencial é a estrutura da agência, que foi pensada para estreitar relacionamento e gerar negócios através de transparência nas tratativas e pela relação profissional que só gera benefícios a quem se associa.

“Um dos nossos maiores diferenciais é o atendimento. Enquanto o sistema bancário segue uma tendência de fechar agências e suprimir cada vez mais esse olho no olho, o Sicredi faz o inverso. Temos investido igualmente em novas tecnologias para facilitar a vida do nosso associado, porém, não perdemos a nossa essência, que é de receber, analisar as necessidades e fazer o melhor para cada associado, que também é dono da empresa”, ressalta Jean.

Outra vantagem é o retorno de parte do resultado a cada “dono do negócio”, ou seja, associado uma vez por ano de acordo com sua movimentação financeira na cooperativa.

Além disso, há também o valor agregado proveniente de taxas mais justas em relação aos bancos, uma economia a mais no dia a dia de quem opta pelo modelo cooperativista.

Além deste resultado financeiro, o Sicredi também leva às cidades onde atua, desde ações sociais que visam a melhoria da qualidade de vida na comunidade a ações de educação financeira, que ensinam as pessoas a terem uma relação saudável com o dinheiro por toda a vida.