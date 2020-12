Após a Netflix anunciar sua nova produção, a série “Maldivas”, com Bruna Marquezine, Manu Gavassi, Sheron Menezes, Klebber Toledo, entre outros nomes de peso, nesta segunda-feira (30), a internet ficou animada com a novidade.

Alguns internautas questionaram a ausência de Bruno Gagliasso, também contratado da plataforma de steaming.

O ator, por sua vez, não perdeu a oportunidade de fazer piada com a famosa polêmica do surubão de Noronha, assunto que bombou no começo de 2019.

“Agora é maldive-se rsrsrs Amou???”, escreveu Giovanna Ewbank, esposa de Gagliasso, em resposta ao tuíte do marido. A protagonista da série, Bruna Marquezine, que também estava envolvida na polêmica de Noronha, também não ficou de fora e comentou: “Aiiii por favor! Surubão 2.0 nas Maldivas” (sic).

Em resposta a Marquezine, Ewbank surpreendeu até Gagliasso com o bom humor. “Amor, você é o king [rei] disso já providencia isso tudo pra gente, por favor?.” O ator demonstrou espanto com o comentário da companheira e escreveu: “Gio??? [risos]”.

“Maldivas” ainda não tem data para estreia, mas promete ser uma série com muito drama, diversão e humor inteligente. Escrita por Natalia Klein, a história traz a personagem principal Liz, papel de Marquezine, uma goiana que muda para Rio em busca de reencontrar sua mãe, morta em um incêndio misterioso. Ela ficará instalada no Condomínio Maldivas -que dá nome à obra-, localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Atrás de respostas sobre o paradeiro da mãe no Rio, Liz conhece pessoas inusitadas e terá que se esconder do investigador Denilson, interpretado por Romani, e se infiltrar em um universo cheio de personagens peculiares. Na trama, Manu Gavassi será Milene, a verdadeira a “rainha” do Maldivas.

‘NORONHA-SE’: RELEMBRE

Após os boatos sobre a traição de José Loreto a Débora Nascimento com Marina Ruy Barbosa (Gagliasso, Loreto formavam um triângulo amoroso com a atriz na novela “O Sétimo Guardião”, da Globo), o assunto da suposta festa em Fernando Noronha se tornou febre nas redes sociais no início de 2019.

A história do “grupo de atores de Noronha” foi alimentada quando algumas famosas pararam de seguir Marina Ruy Barbosa nas redes sociais. Sites e programas de fofoca entenderam a ação de Bruna Marquezine, Thaila Ayala, Fiorella Mattheis e Giovanna Ewbank, entre outras, como uma defesa a Débora Nascimento.

Gagliasso e Ewbank são sócios da pousada Maria Bonita, em Fernando de Noronha (PE), onde costumam receber amigos e celebridades.