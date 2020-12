A vida é o bem mais valioso que as pessoas têm, por isso é importante estar sempre atento aos sinais que o corpo dá para cuidar da saúde e prevenir ou tratar possíveis enfermidades.

Nesta segunda-feira (30), foi inaugurada em Anápolis a Nossa Clínica, uma unidade de saúde que traz para a cidade atendimentos médicos de qualidade, humanizados e com preços justos.

O objetivo é ofertar boas opções de especialidades e tratamentos para aqueles que não conseguem arcar com os custos particulares, mas precisam logo de uma consulta ou exame.

“O sonho de montar a Nossa Clínica veio de uma reunião entre a doutora Carla Coelho e o doutor Vinicius Paixão, a partir duma vivência com nossos pacientes que nos ensinaram que para obter a cura é preciso mais que técnica. É preciso toque, saber ouvir, ter amor e estarmos do lado do paciente. Sentir o que o paciente sente”, explicou o médico hematologista Thiago Vilarinho Tavares, um dos sócios da clínica.

1 de 3 - + 1. Os doutores Vinicius, Carla e Thiago. (Foto: Divulgação) nossa clinica1 2. Os doutores Vinicius, Thiago e o advogado André Vioti. (Foto; Divulgação) nossa clinica3 3. (Foto: Divulgação) nossa clinica2

“Se colocar na pele do paciente é observar que muitas doenças que poderiam ter cura, chegam tardiamente pelo simples fato de o paciente não ter condições. Então o conceito da clinica é melhorar a assistência desses pacientes, fazendo com que tenham oportunidade de ter uma boa avaliação, pagando um preço justo”, acrescentou.

Na unidade, serão ofertadas as especialidades de Clínica Geral, Medicina da Família, Hematologia, Oncologia, Psiquiatria, Endocrinologia, Ginecologia, Dermatologia, Neurologia, Cardiologia, Pediatria, Urologia, Nutrição, Psicologia e Fonoaudiologia.

Na área de exames, os pacientes terão opções dos laboratoriais, de imagem (ultrassonografia e raio x) e exames cardiológicos.

A Nossa Clínica fica na Avenida Santos Dumont, Quadra 41, Lote 27, no bairro Jundiaí, região Central de Anápolis.

Os agendamentos de consultas e exames podem ser feitos pelos telefones (62) 3702-8435 ou (62) 9 9316-8257.