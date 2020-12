Termina nesta sexta-feira (04) as inscrições no processo seletivo do Hospital Estadual dr Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA).

São 149 vagas, incluindo cadastro de reserva, para Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fisioterapeuta do Trabalho, Médico Cirurgião Geral, Médico Cirurgião Vascular, Médico Clínico Geral, Médico Intensivista, Médico Ortopedista e Traumatologista, Nutricionista e Técnico de Segurança do Trabalho.

Os salários variam entre R$ 2.300 e R$ 4.247,53 e quem desejar se inscrever deve se cadastrar exclusivamente no site do HUANA. Por lá, também consta todas as demais informações referente às vagas.

Entre as fases do processo seletivo estão análise curricular e entrevista por competências técnicas e comportamentais.

Mais informações estão no edital.