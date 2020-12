“Meu princípio é servir e deixar um legado. Não entrei simplesmente para passar pela história, quero fazer história e dividir meu mandato com a população anapolina”.

As palavras são do Dr. José Fernandes, médico ortopedista que, na primeira vez que se candidatou, surpreendeu nas urnas e foi eleito vereador pelo PSB com 1.422 votos.

Em entrevista ao Portal 6, o futuro parlamentar afirmou que apesar de a decisão de se lançar ao cargo ter ocorrido de última hora, ela contou um propósito: contribuir com a cidade.

“Servir do Aldeia dos Sonhos, Santos Dumont, Promissão ou Jardim Esperança. Em cada um cantos”, elencou o médico ortopedista.

Por trás da carreira consolidada, há um passado de muito esforço e superação. De origem humilde, José Fernandes sentiu na pele as dificuldades da desassistência do Poder Público.

Cresceu, por exemplo, na invasão entre os bairros Santa Maria de Nazareth e Anápolis City, que na época nem asfalto nas ruas tinha.

“Entendi que a educação seria a única válvula de escape para mudar essa realidade de vida minha e da minha família”, declarou.

Estudou em escolas públicas até quando ganhou bolsas para fazer o ensino médio na rede particular. Antes de ser aprovado na Universidade Federal de Goiás (UFG) dava aula em cursinhos no antigo Colégio Maxi e para se manter, teve de ir para o exterior trabalhar e só depois concluir a graduação.

Na Câmara Municipal, quer construir um mandato pautado por estas duas paixões: educação e saúde. Uma maior celeridade nas cirurgias e uma alimentação complementar, além do mero lanche nas escolas municipais, são algumas das ideias que o vereador eleito está estudando a viabilidade para apresentar.

O Portal 6 entrevistará todos os novos vereadores eleitos. Assista a íntegra do bate-papo com Dr. José Fernandes: