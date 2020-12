A Polícia Militar de Goianésia precisou se mobilizar neste sábado (05) para atender uma grave ocorrência de maus tratos a animais no Residencial Ipê, bairro da região Norte do município que fica a 140 km de Anápolis.

É que um homem, de 35 anos, atacou um cachorro da raça pitbull, pertencente à vizinha, com um arpão e depois decepou o pescoço do animal com um machado.

Após a chegada dos militares, ele se justificou dizendo que o cão havia escapado da casa da dona e atacado um cachorro de rua, que sempre anda pelas redondezas do bairro.

No momento do ataque, ele afirmou que a neta estava próxima do cachorrinho de rua, por isso ele interviu e atacou o animal.

A dona do pitbull também foi ouvida pelos policiais e afirmou que não estava na casa durante a confusão e que o portão teria sido deixado aberto pelos amigos do filho que se encontravam na residência.

O suspeito foi encaminhado até a delegacia local e prestou depoimento. O caso agora será investigado pela Polícia Civil de Goianésia.