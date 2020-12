Jovens e adultos de Anápolis que ainda não concluíram o ensino médio podem não só terminar os estudos como, ao mesmo tempo, também fazer um curso técnico no Instituto Federal de Goiás (IFG).

Estão sendo disponibilizadas, ao todo, 76 vagas para Secretaria Escolar (36) e Transporte de Cargas (36). A duração é de três anos e as aulas são noturnas para facilitar o acesso a quem trabalha.

Segundo o IFG, o processo é destinado exclusivamente para os candidatos com idade mínima de 18 anos, ou para aqueles que completem esta idade até a data da matrícula.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia 31 de janeiro de 2021 no site da instituição. Não é preciso pagar nenhum tipo de taxa ou mensalidade.

Depois de fazer as inscrições, os candidatos podem assistir a um vídeo informativo — que ficará disponível no canal do YouTube do IFG a partir de 10 de dezembro.

A seleção se dará por mediante sorteio, marcado para ocorrer em 10 de março com transmissão ao vivo. No dia 11 será divulgado o resultado preliminar e no dia 15 o resultado final.

Mais informações estão no edital.