A 99 enviou uma nota ao Portal 6 na manhã desta terça-feira (08) para se pronunciar sobre o caso de um comerciante de Anápolis, de 49 anos, que afirma ter esquecido R$ 21.100 dentro de um carro por aplicativo.

De acordo com a empresa, uma denúncia do passageiro já foi recebida pela plataforma e novos contatos estão sendo tentados para que ele possa ter o suporte necessário para esclarecer a situação.

Na nota, a 99 também alega estar aberta para colaborar com as investigações da polícia caso seja necessário.

A reportagem chegou a questionar se a empresa pretendia tomar alguma providência de imediato, mas por telefone a assessoria explicou que precisa apurar todos os fatos primeiro.

Entenda o caso

O comerciante procurou a Central de Flagrantes de Anápolis, nesta segunda-feira (07), para registrar um Boletim de Ocorrência por perda ou extravio de documento e/ou objeto.

Ele relatou às autoridades policiais que pediu um carro pelo aplicativo da 99, por volta de 09h, para se deslocar até o trabalho e acabou deixando no veículo um pacote com R$ 21.100 em espécie.

O passageiro sustenta ter tentando contato com o motorista e com a equipe do aplicativo, mas que não teve resposta.

Por isso, decidiu denunciar o problema e deixar o nome e placa do motorista com a Polícia Civil, na expectativa de que ele seja encontrado e a quantia recuperada.