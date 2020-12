Kássio Geovane, de 49 anos, passageiro que havia esquecido R$ 21 mil no banco traseiro do carro em que acionou uma viagem por aplicativo, confirmou ao Portal 6 nesta quarta-feira 09), que conseguiu reaver todo o dinheiro.

Em conversa com a reportagem, ele disse que recebeu a quantia do motorista e o qualificou como “muito honesto”.

Na última segunda-feira (07), Kássio Geovane chegou a procurar a Polícia Civil após não conseguir localizar o condutor do veículo e não receber resposta da 99.

Ao Portal 6, o passageiro disse que descobriu o porquê de tanta dificuldade.

O número do motorista estaria errado na plataforma. No entanto, tudo mudou quando ele conseguiu localizar o endereço onde o carro estava com a ajuda de um amigo.

O pacote foi entregue intacto pelo profissional.

Questionado sobre que aprendizado tirou de toda essa situação, Kássio disse que ficará mais atento.