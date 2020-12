Líder comunitário, presidente da Associação de Moradores do Viviam Parque, Edimilson Mercado Serve Bem foi eleito vereador pelo PV com 1.316 votos e atribui a vitória ao “trabalho simples e sincero” que realiza na comunidade e na força das amizades que constituiu ao longo dos anos.

Apesar de hoje ser dono de um comércio com a esposa, ele tem origem humilde e já trabalhou por muitos anos em outras atividades, como vigiando carros e vendendo flores. “Conheci muita gente que me conhece e me apoiou sem pedir nada em troca”, disse em entrevista ao Portal 6.

Na Câmara Edimilson quer trabalhar por melhorias na Saúde e na Educação. Ele avalia que essas são as áreas que tem mais demandas e mais afetam o cotidiano da população. “Tem muita gente que necessita de muitas coisinhas simples e tem dificuldades demais para conseguir. Quero poder ajudar”.

O vereador eleito frisa que, apesar de ser uma liderança do Viviam Parque, vai trabalhar por toda cidade. “Meu gabinete vai estar de portas abertas para quem precisar”. Ele também adianta que continuará atendendo no Mercado Serve Bem. “Mas nos tempos que não estiver com compromissos da Câmara”.

Assista ao bate-papo com Edimilson Mercado Serve Bem: