Essas foram as palavras de Jair Bolsonaro antes de vomitar e ter de sair de Goiás às pressas

Após ir para uma churrascaria, ele disse que sentia "muito mal" e prefeito de Anápolis teve que desmarcar solenidade organizada de última hora para homenagear ao ex-presidente

Samuel Leão - 21 de junho de 2025

Jair Bolsonaro em sessão solene da Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia. (Foto: Divulgação/ Câmara de Aparecida de Goiânia)

“Desculpa aí, que eu tô muito mal. Vomito dez vezes por dia. Talvez desce a primeira [vomitada] daqui a pouco, aí”.

Essas foram as palavras de Jair Bolsonaro (PL) na noite da última quinta-feira (19), durante solenidade na Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia, momentos antes de soltar um soluço muito forte e começar a passar mal.

Segundo reportagem do UOL, mesmo sentindo-se debilitado, Bolsonaro insistiu em manter a agenda na cidade da região metropolitana.

Ainda segundo o UOL, durante a manhã de sexta-feira (20), ele ainda teria ido a um churrasco organizado em homenagem a ele pelo dono de um frigorífico na capital do estado.

O ex-presidente, que tinha outra agenda prevista para começar às 10h30, em Anápolis, voltou a sentir mal estar e em poucos minutos precisou ser levado para uma sala reservada.

Sentindo que a situação estava piorando, Bolsonaro decidiu ir direto para Brasília para se consultar com Claudio Birolini, cirurgião que o operou em abril deste ano no Hospital DF Star.

Homenagem em Anápolis teve de ser cancelada de última hora

O cancelamento da agenda teve impacto direto em Anápolis, como adiantado pela Rápidas.

O prefeito da cidade, Márcio Corrêa (PL), teve que anunciar de última hora o cancelamento da participação de Bolsonaro em um evento oficial que aconteceria no Teatro São Francisco.

O ex-presidente seria homenageado com a Medalha de Honra ao Mérito, mas informou não estar se sentindo bem para comparecer.

“Fomos informados pela manhã que o presidente passou mal em Goiânia e já está retornando para Brasília”, anunciou o prefeito durante a cerimônia, que contava com a presença de vereadores, secretários municipais e populares que aguardavam a chegada do ex-presidente.

Não é a primeira vez que Bolsonaro passa mal e precisa sair às pressas

Esta foi a segunda viagem interrompida por Bolsonaro no ano. No último mês de abril, o ex-presidnete estava no Rio Grande do Norte para inaugurar uma série de visitas ao Nordeste quando passou mal na cidade de Santa Cruz e precisou ser internado.

A operação que se seguiu durou 12 horas e foi descrita como “extremamente complexa”, resultando na perda de mais de 20 quilos.

Em Anápolis, como adiantado pela coluna Rápidas, os presentes antes de irem embora frustrados entoaram louvores e realizaram uma oração coletiva pela recuperação da saúde do ex-presidente.