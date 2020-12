O boletim da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) desta quinta-feira (10), às 15h39, informa uma nova morte registrada em Anápolis.

De acordo com o documento, a vítima é um idoso de 70 anos que faleceu hoje no Centro de Internação Norma Pizzari Gonçalves.

O último registro de morte em decorrência da Covid-19 havia sido na terça-feira (09).

De quarta-feira (09), para quinta, 59 novos casos foram registrados: 25 do sexo feminino, com idades entre dez e 80 anos, e 34 do sexo masculino, com idades entre quatro e 84 anos.

Desde o início da pandemia, 17.083 pessoas foram infectadas na cidade, sendo que 16.237 venceram a doença e estão curadas.

O número total de mortos já chega a 379.