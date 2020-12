Divulgado na tarde desta sexta-feira (11), o boletim da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) informa que mais 58 pessoas testaram positivo para Covid-19 em Anápolis nas últimas 24h.

O documento detalha que entre os novos infectados, 32 são do sexo feminino (com idades entre 13 e 79 anos) e 26 do sexo masculino (com idades entre 17 e 64 anos).

Com isso, a cidade totaliza 17.141 casos notificados, sendo que 16.307 já estão curados.

O número total de mortes permanece em 379 e o último registro de fatalidades na quinta-feira (10).