As últimas horas tem sido de muito movimento nas redes sociais do Portal 6, depois que os anapolinos souberam que a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, e a primeira-dama do país, Michele Bolsonaro, farão uma visita na cidade.

A titular da pasta é esperada neste sábado (12) para ministrar uma palestra. Já a esposa do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) vem para conhecer o Deaf Owned Translation (DOT), um projeto que está fazendo a tradução da Bíblia para Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS).

Desde que foi divulgada, porém, a notícia causou um grande burburinho no município. Opositores ao governo Bolsonaro reagiram com as mais diversas piadas, alegando até que o circo não tinha anunciado “essas novas atrações”.

Críticas relacionadas ao depósito de R$ 89 mil que Fabrício Queiroz fez na conta de Michelle Bolsonaro também ocorreram em grande número.

Alguns brincaram que elas querem gastar dinheiro no shopping da cidade e até afirmaram que “a radiação vai estar pior que em Chernobyl”.

As reações, no entanto, não foram apenas negativas. A vinda de Damares e Michelle Bolsonaro também foi bem aceita por bolsonaristas.

Entre esses usuários, teve quem dissesse que a visita era para comemorar a derrota do PT nas eleições municipais, outros sustentam que elas são bem vindas em Anápolis e muito queridas pela população.

Veja os principais comentários

