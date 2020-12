Moradores do Parque dos Pirineus, região Norte de Anápolis, ligaram desesperados para Polícia Militar, no final da noite desta terça-feira (15), relatando terem ouvido vários gritos e disparos de arma de fogo.

Quando a equipe chegou no endereço, por volta de 23h18, encontraram um homem, de 50 anos, com um revólver nas mãos.

Ele contou que três criminosos invadiram a propriedade atirando. Neste momento, a esposa dele, de 48 anos, e o filho, de 24, entraram em luta corporal com um dos bandidos, que acabou sendo alvejado e morrendo no local.

Durante a confusão, o homem também levou um tiro nas nádegas e o filho dele foi alvo de um disparo que pegou de raspão no braço esquerda. A esposa nada sofreu.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a ser acionado, mas apenas constatou o óbito do criminoso, que ainda não foi identificado.

O chefe da família precisou ser levado para o Hospital de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA). Já o filho dele recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros e passa bem.

A reportagem do Portal 6 entrou em contato com o HUANA para saber qual o estado clínico do homem. Em resposta, a unidade informou que ele já recebeu alta.

Todos os três integrantes da família foram liberadores e deverão comparecer na sede do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) da Polícia Civil, posteriormente, para prestarem depoimento.

