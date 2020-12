Um homem de 31 anos procurou a Central de Flagrantes de Anápolis no final da noite desta terça-feira (15) para registrar a morte da mãe, Maria de Fátima Lázara de Carvalho Angeli, de 58 anos.

Ela estava internada no Hospital de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA) há poucas horas, depois de ser vítima de um acidente de trânsito, na Avenida Miguel João, no Centro, por volta de 17h20.

A Polícia Militar apurou que tudo aconteceu depois que o motorista de um caminhão teria perdido o freio e começado a buzinar para tentar alertar os condutores que passavam pela via.

Nas proximidades do cruzamento com a Avenida Contorno, o veículo de grande porte bateu contra uma caminhonete, uma Nissan Frontier, e em seguida colidiu com Maria, que estava em uma Traxx.

Os ocupantes da caminhonete nada sofreram, mas Maria, mesmo consciente, foi socorrida já em estado grave pelo Corpo de Bombeiros.

Imagens feitas no local mostram que a moto da vítima ficou presa embaixo do caminhão.

Assim como todos os acidentes que resultam em lesões graves ou morte, o caso será investigado pela Delegacia de Trânsito, comandada pelo delegado Manoel Vanderic.

