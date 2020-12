A quinta-feira (17) está sendo marcada pelo registro de mais um óbito por Covid-19 em Anápolis.

A notícia veio no boletim informativo da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), divulgado durante a tarde.

Conforme o documento, a vítima tinha 86 anos e faleceu no dia anterior, no Hospital Evangélico Goiano (HEG).

Agora, Anápolis tem um total de 381 óbitos causados em decorrência da doença.

Nas últimas 24h também foram confirmados 64 novos pacientes na cidade.

Do sexo feminino são 33 (com idade entre oito e 86 anos) e 31 do sexo masculino (com idade entre um e 83 anos).

Desde o início da pandemia, 17.472 casos confirmados na cidade, mas 16.631 já estão curados.