Um homem identificado como Edmilson Soares de Brito foi encontrado morto, no final da manhã desta segunda-feira (21), no Jardim Esperança, bairro do extremo Sul de Anápolis.

O Portal 6 apurou que o cadáver estava em um terreno e apresentava várias marcas de violência.

A Polícia Militar está no local e já fez o isolamento da cena do crime até a chegada da Polícia Científica, responsável pela realização das primeiras perícias.

A reportagem também entrou em contato com o Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) da Polícia Civil, que informou que já está se deslocando para o bairro.

Mais informações a qualquer momento.