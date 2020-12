Um internauta usou o Twitter nesta terça-feira (22) para fazer uma publicação repudiando um perfil que está atacando e promovendo ataques ao Circo Las Vegas em Anápolis.

Identificada como @fora_circo_las_vegas no Instagram, a referida conta tem 12 seguidores. “Me nego a acreditar nisso, tomara que caia uma bomba na casa de quem concorda com essa página!”, escreveu.

Na publicação, o internauta apresentou capturas de tela com a ‘estratégia’ que a conta criou para expulsar o Circo Las Vegas da cidade.

ME NEGO A ACREDITAR NISSO, TOMARA QUE CAIA UMA BOMBA NA CASA DE QUEM CONCORDA COM ESSA PÁGINA!!!!

o circo ficou fechado por meses, única renda do pessoal vinha dos espetáculos que inclusive eram passageiros aqui na cidade. agora que conseguiram voltar, trabalhando de forma digna+ pic.twitter.com/0tG5LfkuAp

— junior (@witnessnami) December 22, 2020