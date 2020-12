Leandro Ferreira Faria, de 40 anos, foi acomodado nesta quinta-feira (24) em uma das celas do Centro de Inserção Social Monsenhor Luiz Ilc, a cadeia pública de Anápolis.

Ele é o rapaz que fugiu do 1º DP, localizado no prédio da Central de Flagrantes, no Centro de Anápolis.

Leandro havia sido deixado na antessala da carceragem da delegacia, para aguardar a conclusão do auto de prisão após tentar estuprar uma criança, e conseguiu se soltar da algema usando um pedaço de um copo descartável. Depois arrombou uma janela e escapou.

Com a fuga, a Polícia Civil pediu a prisão preventiva dele ao Poder Judiciário e passou a procurá-lo com a ajuda da Polícia Militar.

A detenção dele ocorreu no Jardim das Américas 2ª Etapa, bairro da região Norte de Anápolis, pela Força Tática Municipal.

Foi descoberto que Leandro já cumpria pena por estupro em regime semiaberto. Porém, havia abandonado a tornozeleira eletrônica em janeiro deste ano.

Para piorar, além de estupro, Leandro também tinha antecedentes criminais por dano, resistência, lesão corporal e roubo.