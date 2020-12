Até esta sexta-feira (25), feriado de Natal, Anápolis já teve 17.823 casos de Covid-19, dos quais 388 resultaram em morte.

Nas últimas 24h, houve o registro de 27 novos infectados: 17 pacientes do sexo feminino, com idade entre 21 e 89 anos, e dez do sexo masculino, de 23 a 62 anos.

Os dados são do boletim diário atualizado e enviado à imprensa pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).

Segundo a pasta, 16.837 moradores são considerados “recuperados” da Covid-19, ou seja, receberam alta hospitalar e/ou cumpriram isolamento domiciliar.

Por outro lado, quase 600 pacientes ainda estão nesta condição nas unidades especializadas ou em casa com a família.