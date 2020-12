Atualizada com mais informações

Sim, os Estados Unidos da América (EUA) também tem uma Anápolis, ou melhor, uma Annapolis (com dois ‘n’ mesmo e sem acento) para chamar de sua.

Além de ser linda e importante na história da maior potência do mundo, a Annapolis americana tem até algumas coisas em comum com a Anápolis brasileira e goiana. É uma cidade ainda com certo ar pacato, porém, muito independente de outros centros mais populosos e desenvolvidos.

O nome também significa a mesma coisa: cidade de Ana. Mas, se aqui buscou-se homenagear a santa que suplicou anos a Deus por um filho, lá nos EUA a intenção foi homenagear no momento da fundação, em 1649, a então rainha da Inglaterra, Ana de Bretanha.

Localizada no Nordeste americano, Annapolis também já serviu como capital do país no período entre a Guerra da Independência e o Tratado de Paris, que culminou na independência, em 1776. Atualmente, é a capital do estado de Maryland e guarda um dos maiores patrimônios arquitetônicos da região, com casas e edifícios que datam do século XVI.

Mas o que a Annapolis dos EUA tem que Anápolis brasileira não tem? O Portal 6 apresenta seis coisas que vão fazer o internauta ficar com vontade de dar um pulinho e conhecer de perto a cidade xará.

1- Praias maravilhosas

Annapolis é banhada pelo Oceano Atlântico e no verão as praias da cidade viram ponto de visitação obrigatório tanto para quem mora na cidade quanto para os turistas.

1 de 3 - + 1. Annapolis americana Portal 61 Annapolis americana Portal 61 2. Annapolis praia Portal6 Annapolis praia Portal6 3. annapolis praia 2 Portal 6 annapolis praia 2 Portal 6

2- Um cais importante

O cais de Annapolis reúne centenas de barcos, lanchas e até navios (no porto). Ponto de parada de muitos cruzeiros, a cidade tem o turismo como a principal atividade econômica.

1 de 3 - + 1. Port Annapolis Marina1 Portal6 Port Annapolis Marina1 Portal6 2. Porto Annapolis Portal 6 Porto Annapolis Portal 6 3. Port Annapolis 3 Portal 6 Port Annapolis 3 Portal 6

3- Ruas vermelhas

Annapolis organiza seu trânsito de uma forma diferente. As ruas vermelhas são aquelas liberadas para estacionar automóveis.

1 de 4 - + 1. Ruas vermelhas Annapolis Portal 6 Ruas vermelhas Annapolis Portal 6 2. Ruas Vermelhas 3 Annapolis Portal 6 Ruas Vermelhas 3 Annapolis Portal 6 3. (Foto: Reprodução) 4. Estátuas Annapolis Portal 6 Estátuas Annapolis Portal 6

4- Inverno com neve

Localizada em uma zona temperada, Annapolis tem estações do ano bem definidas. Quando chega o inverno faz bastante frio.

1 de 4 - + 1. O inverno de Annapolis Portal 6 O inverno de Annapolis Portal 6 2. Annapolis neve1 Annapolis neve1 3. Annapolis neve 3 POrtal 6 Annapolis neve 3 POrtal 6 4. (Foto: Reprodução)

5- Uma visão aérea de tirar o fôlego

Por ser uma cidade com quase 400 anos cada esquina e monumento da cidade tem alto valor simbólico. Do alto, é possível ver que Annapolis é incrível.

6- Já foi cenário de filme de Hollywood

Em 2006, Annapolis foi cenário de um filme que teve como título o próprio nome da cidade. O longa conta a história de um rapaz que tinha o sonho de entrar na Marinha americana, mas depois de recrutado passa a ser perseguido por um superior linha dura. Um drama carregado de emoção, que vale a pena assistir e, de quebra, conhecer um pouco mais de Annapolis.

Em uma rápida consulta de passagem aérea no Google Voos, achamos passagem para o aeroporto mais próximo de Annapolis, com saída de Goiânia, custando cerca de R$ 7 mil (Ida e volta) para uma estadia de quatro dias. Também é possível encontrar diárias em bons hotéis e hostel inferiores a R$ 100 por dia.