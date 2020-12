Para as comemorações de Réveillon em Anápolis estão mantidas as regras previstas no último protocolo geral de segurança contra a disseminação do novo coronavírus.

Na prática, significa que seguem permitidos a realização de eventos públicos e privados desde que respeitado o limite máximo de até 250 pessoas e observadas medidas sanitárias.

Dentre as normas estão a autorização prévia das autoridades, ou seja, quaisquer festas que promovam aglomeração em chácara e similares são clandestinas e sujeitas a interrupção.

Restaurantes, bares e afins podem promover eventos com música ao vivo e DJs, mas não devem permitir que nenhum cliente fique em pé, dance ou faça a união de uma ou mais mesas.

Conforme o documento, também é necessário que garantam a entrada sem filas e o distanciamento social mínimo de dois metros.

O autoserviço de alimentos e bebidas por parte dos clientes é proibido e o horário máximo de funcionamento dos estabelecimentos não pode passar das 02h.

Já os cultos religiosos devem respeitar o limite de uma pessoa a cada dois metros. O uso de máscara permanece obrigatório.

Equipes da Vigilância Sanitária, Postura Municipal, Força Tática e PM continuarão a postos para garantir a segurança e a ordem da virada do ano.

Confira aqui todos os protocolos em vigor.