Fenômeno da música brasileira em 2020 e atualmente entre os mais ouvidos nas plataformas de streaming e no rádio, o grupo Os Barões da Pisadinha tem show marcado em Anápolis juntamente com o cantor sertanejo Zé Felipe.

O evento tem data prevista para ocorrer no dia 13 de março, um sábado. “Nossa esperança é que até lá as coisas tenham melhorado e que a campanha de vacinação contra a Covid-19 esteja acontecendo”, afirmou ao Portal 6 Werlan Moura, proprietário da Nobel.

O empresário destaca que o governador Ronaldo Caiado (DEM) já anunciou para 10 de fevereiro o início da imunização nos grupos de risco e que para show ocorrer, de fato, será necessário que a Prefeitura de Anápolis faça a liberação.

“Da nossa parte temos toda a capacidade e estrutura de produzir seguindo os protocolos sanitários que forem colocados, por isso vamos aguardar e só dar início às vendas de ingresso a partir do momento em que estivermos com tudo definido”, explicou.

Werlan Moura pontua que o setor de entretenimento é um dos que mais vem sofrendo com os impactos da pandemia. “Ano passado, em 13 de março, um dia antes do show de Cleber e Cauan, saiu o primeiro decreto e cancelamos. Desde então estamos parados, esperamos que dê tudo certo”.

O proprietário da Nobel lembra que a área sempre contribuiu para a economia da cidade, com a geração de empregos diretos e indiretos. “No último show do Gusttavo Lima que fizemos, por exemplo, só nós contratamos cerca de 500 pessoas, fora os outros setores que se beneficiam com o impulsionamento das vendas no período”.