Diversos internautas estranharam ao perceber que a publicação feita pelas redes sociais do Big Brother Brasil (Globo) anunciando o começo dos spoilers da 21ª temporada ficou repleta de comentários em italiano. Ocorre que os fãs do Gran Fratello, versão italiana do reality show, estão bravos com os brasileiros.

Isso porque a modelo brasileira Dayane Mello, 31, tem feito sucesso por lá e se tornou uma das favoritas ao prêmio da temporada. Só que parte do público de lá acredita que isso se deve à interferência do público brasileiro, que estaria votando para ela permanecer na casa.

Assim, eles invadiram o perfil do BBB para avisar que vão “sabotar” o reality show da Globo caso os brasileiros não parem de se meter no programa italiano. Eles ameaçam votar para eliminar os preferidos do público brasileiro.

“Estarei com a lista de seus favoritos em mãos, pronto para tirá-los um por um”, comentou um internauta. “Pronto para salvar o mais odiado da casa”, disse outro. “Que comece a guerra”, declarou um terceiro.

Os brasileiros não deixaram por menos e debocharam dos italianos. “Seja bem-vindo! Contribua com os votos pra gente tentar bater o nosso próprio recorde de 1 bilhão e 500 milhões de votos!”, brincou um perfil. “Podem tentar, não estamos intimidados, vocês não fazem ideia do que é brasileiro votando em reality, meu bem.”

Dayane Mello, que é catarinense, ficou conhecida por lá ao participar de alguns reality shows, como o Ilha dos Famosos. Ela já esteve inclusive na versão italiana do Dança dos Famosos.

A modelo tem sido acusada pelos demais concorrentes de ser manipuladora, além de ter feito comentários considerados gordofóbicos. Por outro lado, já sofreu com comentários xenofóbicos e machistas. Ao todo, ela já sobreviveu a oito paredões até agora.