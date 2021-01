Com previsão de inaugurar em breve, o Vegas Restaurant, que será instalado na Avenida São Francisco, no bairro Jundiaí, região Central de Anápolis, está com processo seletivo aberto para contração de colaboradores.

As vagas são para barman, cumin (que trabalha em conjunto com garçom), recepcionista e serviços gerais.

Também não está sendo exigida escolaridade mínima, mas experiência é desejável.

A remuneração, segundo a administração do bar, segue a tabela do sindicato para cada uma das funções e é paga em regime CLT, além de comissão, hora-extra e vale transporte.

Interessados podem enviar curriculo para o e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp (62) 99536-0994.